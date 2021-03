Movimento de clientes no comércio do Saara Daniel Castelo Branco

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira, 612.980 casos confirmados e 34.586 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 4.093 novos casos e 141 mortes. Entre os casos confirmados, 569.531 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 é de 82.9%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 64.1%.

Ampliação de medidas restritivas

O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, vai estender por mais uma semana as medidas restritivas contra a propagação da covid-19 em todo o estado do Rio de Janeiro. Castro ainda afirmou que as medidas podem ser mais severas. Anteriormente, a informação era de seriam estendidas por mais duas semanas, no entanto, o prazo foi corrigido para uma semana. Com isso, segue proibida a permanência de pessoas nas vias públicas no horário compreendido entre 23h e 5h.

Nove municípios do Rio de Janeiro estavam com as UTIs para covid-19 com lotação máxima, na noite de terça-feira, segundo o painel da covid-19 da Secretaria Estadual de Saúde.