Publicado 18/03/2021 09:48 | Atualizado 18/03/2021 10:52

Rio - Uma ação da Polícia Militar no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, resultou na apreensão de um fuzil e na morte de um suspeito, na manhã desta quinta-feira (18).

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) patrulhava a região e acabou atacada por bandidos armados com fuzis, na localidade conhecida como Ipuca.

Durante o confronto, um homem armado com um fuzil foi baleado, segundo a PM. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos.

Além do armamento, a PM recuperou uma moto roubada.

MORTOS E FUZIS APREENDIDOS NO SALGUEIRO

Na quarta-feira (17), policiais do 7º BPM realizaram uma ação contra traficantes do Complexo do Salgueiro. Houve confronto e três criminosos acabaram baleados e mortos. Segundo a PM, dois fuzis foram apreendidos na operação.

Horas antes da operação, bandidos armados trocaram tiros com policiais que estavam baseados na BR-101, na altura do KM 309. Um criminoso foi morto no local. Ele usava uma camisa da Polícia Civil. Um segundo suspeito foi preso depois de dar entrada em um hospital da cidade. Ele estava baleado na perna.