Filas marcam novamente a vacinação em Caxias. Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 10:34 | Atualizado 18/03/2021 12:46

Rio - No município de Duque de Caxias, duas grandes filas marcaram novamente a retomada da vacinação de idosos contra Covid-19 nesta quinta-feira (18). O imunizante está sendo aplicado em idosos de 75 anos ou mais.

A imunização ficou estacionada durante 13 dias após o prefeito Washington Reis resolver diminuir a faixa etária do público-alvo de 80 anos para a partir dos 60 anos. Com isso, filas de sete quilômetros se formaram pelo município e grandes aglomerações acabaram surgindo no dia 4 de março.

Apesar da confusão e superlotação nos pontos de vacinação nesta quinta-feira (18), o prefeito afirmou que não via o tumulto no local e que com a rápida vacinação, as filas logo seriam dissipadas.

"Estamos com drive-thru para evitar aglomeração, mas é inevitável as pessoas que não têm carro chegarem para fazer a fila. O nosso gargalo era preenchimento de fichas. Mas temos 20 mil voluntários fazendo um papa-fila. Só que a duração de uma vacinação é de dois segundos. Então, em meia hora não vai ter mais nenhuma fila aqui e o drive-thru também vai estar sob controle", explicou o prefeito.

Começando a partir dessa quinta-feira (18), aqueles que forem se vacinar na cidade deverão ter em mãos o documento de identificação e comprovante de residência, para provar que é morador de Caxias. O município disponibiliza três pontos de vacinação: Restaurante do povo; no Centro, Praça Doutor Laureano e Vila Operária.





As vacinações anteriores

Nas últimas vacinações do município, Reis chegou a dizer que não seguiria as orientações sobre o calendário de vacinação e que não iria 'ficar guardando vacina na geladeira enquanto o povo morre'.

Com isso, a Prefeitura de Caxias chegou a ser notificada duas vezes pelo Ministério Público por não seguir as orientações sobre as etapas de vacinação e priorização dos grupos mais idosos. A primeira vez foi em 3 de fevereiro e a segunda vez em 4 de março. O objetivo da medida era evitar aglomerações no pontos de imunização.

Agora, voltando a vacinar de acordo com o cronograma, ainda assim o município volta a registrar grande filas. Procurado para falar sobre o caso, o MP ainda não se pronunciou.