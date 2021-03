Geral - Primeiro dia de vacinaçao contra a Covid-19 para mulheres de 75 anos, na clinica da familia, Deputado Pedro Fernandes Filho, em Iraja, zona norte do Rio. Na foto, de blusa verde, Sra. Joana Darc, 75. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 12:46 | Atualizado 18/03/2021 13:12

fotogaleria Rio - A retomada da vacinação contra a covid-19 na cidade do Rio, na manhã desta quinta-feira, foi marcada por muita tranquilidade. Após paralisação no calendário, mulheres de 75 anos, que foram à Clínica da Família Deputado Pedro Fernandes Filho, em Irajá, na Zona Norte, se sentiram aliviadas ao receberem a primeira dose do imunizante. Essa é a primeira vez que a vacinação foi dividida por gênero. O prefeito Eduardo Paes (DEM) havia informado que a medida é para evitar que todos busquem as unidades de saúde no mesmo dia.

Acompanhada da neta, a dona Joana D'arc, de 75 anos, se emocionou ao ser imunizada. "Estou radiante em receber a vacina, porque quando eu ia tomar, parou a vacinação e fiquei preocupada. Mas quando anunciaram que chegou mais doses e iria voltar minha idade, fiquei bastante aliviada", disse a dona de casa, que enfrentou dificuldades ao ter que se distanciar de toda a família desde o início da pandemia:

Publicidade

"Muito difícil, pois nossa família é muito unida. Aos finais de semanas, sempre tinha almoço, festa e como eu e minhas irmãs têm praticamente a mesma idade é complicado ficar longe".

Thamires Silvestre, de 23 anos, compartilha do mesmo sentimento da avó. "Como neta, fiquei feliz também. Meu avô de 81 anos já tinha tomado e ela tomou hoje. Fico um pouco aliviada por eles serem idosos e terem dado esse primeiro passo".

Publicidade

Dona Marlene Galvão de Araújo, 75, foi com a filha, Carmem, para receber a Coronavac. "Tomei minha primeira vacina que eu tanto esperei. Agradeço primeiramente a Deus e depois aos médicos. Agora é esperar a segunda dose para tentar retomar a vida normalmente".

Paralisação

Publicidade

O cronograma de imunização estava suspenso desde a última sexta-feira por falta de doses. Eduardo Paes explicou através de suas redes sociais que a procura pelas doses foi maior do que a quantidade que a Prefeitura do Rio tinha em estoque. Essa foi a segunda paralisação no calendário — a primeira foi logo após o feriado de carnaval, há um mês.

O Ministério da Saúde entregou 444 mil doses de CoronaVac ao estado do Rio. Dessas, 222 mil foram distribuídas para aplicação da primeira dose do esquema vacinal. Além deste total, a SES distribuiu mais 174 mil doses de CoronaVac referentes à aplicação da segunda dose.

Publicidade

O secretário estadual de Saúde, Daniel Soranz, disse que a separação por gênero será adotada daqui em diante.



"Com datas separadas para homens e mulheres, distribuímos melhor as pessoas em dois dias. Antes, todos estavam procurando os postos no primeiro dia e de manhã. Pedimos que as pessoas procurem os postos no período da tarde, quando as unidades estão mais vazias".

Confira como será a vacinação:



Quinta-feira (18) - somente mulheres de 75 anos;

Sexta-feira (19) - somente os homens de 75 anos;

Sábado (20) - todos os idosos de 75 anos.