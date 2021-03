Os que receberam o imunizante da Oxford/Astrazeneca devem aguardar o intervalo da vacina, que é de 12 semanas, para a segunda dose, que ainda não está disponível Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 19:49

Rio - O prefeito Eduardo Paes (DEM) divulgou, na noite desta quinta-feira, o novo calendário de vacinação do município. A vacinação será retomada na próxima segunda-feira, com a imunização de mulheres com 74 anos ou mais. A Prefeitura do Rio decidiu manter o rodízio de imunização entre homens e mulheres.

Na terça-feira, serão imunizados homens com 74 anos ou mais. A previsão é de que, até o início de abril, o calendário de vacinação alcance pessoas com até 70 anos.

Segue calendário de vacinação para pessoas com 70 anos ou mais. Calendário feito de acordo com as entregas de vacina informadas pelo Ministério da saúde. pic.twitter.com/0qm4XdSch7 — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 18, 2021

Até o momento, 496.161 cariocas receberam a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus e 187.489, a segunda dose. No total, 683.650 doses foram aplicadas no município do Rio. Até esta quinta-feira (18), 615.930 casos confirmados e 34.695 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 2.950 novos casos e 109 mortes. Entre os casos confirmados, 573.444 pacientes se recuperaram da doença.

Paes admite possibilidade de lockdown

Para conter o aumento de internações por covid-19 no Rio, o prefeito Eduardo Paes não descarta o fechamento completo da cidade e a adoção de barreiras sanitárias . Na sexta-feira (19), a prefeitura vai divulgar um boletim epidemiológico e novas medidas restritivas já poderão ser anunciadas. O próximo fim de semana será fundamental para avaliar, na próxima segunda-feira, se as regras serão endurecidas, inclusive com ampliação de horário da proibição de permanência na rua, a suspensão de cultos e o fechamento de parte do comércio.

