Publicado 19/03/2021 08:04 | Atualizado 19/03/2021 09:51

Rio - Um acidente envolvendo três coletivos, próximo à Cidade do Samba, sentido Rodoviária, interditou a via binário por cerca de duas horas e deixou três pessoas feridas, na manhã desta sexta-feira. A via já foi totalmente liberada. O acidente aconteceu por volta de 6h40 e policiais do 5ºBPM (Praça da Harmonia), a Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros foram enviados para o local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três vítimas identificadas como Altair da Silva, de 55 anos, Wesley de Oliveira, de 23 e Benedito da Silva, de 72 anos, ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.

