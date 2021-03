Por O Dia

Publicado 19/03/2021 11:10

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam, nesta sexta-feira, o último envolvido no assassinato do policial civil Rodrigo Costa Roboredo, no dia 13 de janeiro, no bairro Camarão, em São Gonçalo . Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária.

Segundo os agentes, as investigações mostram que o criminoso levou o adolescente, apreendido no dia 9 fevereiro , até o local do crime, e também teria comprado gasolina para abastecer o veículo usado no roubo. Outro envolvido na morte do policial já havia sido capturado no dia 5 de fevereiro