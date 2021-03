(Arquivo) Está proibida a permanência da praia neste fim de semana Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Beatriz Perez

Publicado 19/03/2021 14:03 | Atualizado 19/03/2021 14:23

Rio - Ao comentar o fechamento das praias neste fim de semana , o prefeito do Rio, Eduardo Paes, reconheceu que, segundo epidemiologistas, as praias são espaço de menos transmissão da covid-19 do que locais fechados, mas o prefeito afirmou tratar-se de um espaço simbólico no Rio. "Há aqui um esforço de chamar a consciência coletiva neste momento", explicou.

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, foi incisivo ao ser questionado se o fechamento das praias também proibiria a prática de esportes do mar. O momento é de ficar em casa e reduzir a circulação de pessoas na rua, insistiu o secretário.

Publicidade

"Não é o momento de praticar esporte na praia ou tomar banho de mar. A gente tem a nova variante do vírus, a P1, que está circulando intensamente na cidade, que pode ser mais grave. Pessoas vão morrer. Não é o momento nem de perguntar se pode fazer festa ou tomar banho de mar. Tem que ter consciência de ficar em casa", afirmou Soranz.

Publicidade

O prefeito ressaltou que desde o início do mandato é cobrado por setores da sociedade para decretar um lockdown, mas que, segundo ele, não havia necessidade, e agora sim a necessidade é de mais restrições. "Não sou negacionista, nem apavorado e assustado", disse. O prefeito pede para que quem puder, fique em casa, e ressalta a preocupação com a circulação da nova variante brasileira do vírus na capital. "Essa nova variante está levando à internação pessoas mais jovens", comentou.

De acordo com boletim epidemiológico divulgado hoje, foram identificados, nesta semana, 11 novos casos de variantes de covid-19 na cidade. Destes, 9 são de moradores do Rio. No total, são 54 casos no município do Rio, sendo 22 moradores da cidade.