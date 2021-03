Outono começa com sol entre nuvens e temperaturas estáveis no Rio Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 11:01

Rio - O período do ano conhecido como a estação de transição, o outono, começou exatamente às 6h38 deste sábado (20). Segundo informações do Centro de Operações do Rio (COR), as mudanças no tempo serão muitas e graduais de agora até a 0h32 de 21 de junho, quando começará o inverno este ano. A previsão para a primeira semana do outono é de tempo estável e sem chuva na cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com o COR, um sistema de alta pressão influencia nas condições do tempo na cidade do Rio, neste sábado, com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Os ventos serão fracos a moderados, sendo mais intensos no período da tarde, e as temperaturas estarão estáveis, com mínima de 19°C e máxima de 37°C.

Neste domingo (21), o dia segue estável e será parecido com este sábado. O céu estará claro a parcialmente nublado, com algumas nuvens. Os ventos estarão fracos a moderados. A temperatura máxima pode chegar a 38°C e a mínima a 19°C.

Estação de transição

O início desta estação serve para lembrar algumas das principais características que marcam o outono e como ele habitualmente se apresenta. Os dias e semanas iniciais lembram o verão pela chuva e calor, enquanto lá para o fim da estação os dias frios e mais secos remetem ao inverno. Para este período, é esperada a diminuição gradual das chuvas ao longo dos próximos três meses, a ocorrência de névoas e nevoeiros e a maior frequência de frentes frias e de massas de ar frio na capital fluminense.

Nesta época, os primeiros dias e semanas costumam ter características do regime chuvoso e das altas temperaturas, típicos do verão. No fim do outono, os dias ficam mais frios, o tempo mais seco, sem chuva, e logo vem a impressão de que o inverno chegou antes da hora. Segundo o COR, o outono é aquele momento em que os cariocas vão sentir um pouco do verão e um pouco do inverno.

"A capital historicamente tem verões com chuvas muito intensas. Com a chegada do outono, pode vir um alívio pelo término da estação chuvosa. Mas não é assim que devemos nos sentir. É época de transição. A população precisa ficar atenta às condições do tempo nas primeiras semanas do outono porque, no início, ele costuma ter características atmosféricas muito semelhantes às do verão. Isso não significa uma previsão, mas sim uma análise que, com base nas características que o outono costuma apresentar, nos permite dizer que não podemos descartar totalmente a possibilidade de chuvas fortes no Rio no início e/ou nas primeiras semanas mais quentes de outono", alerta a meteorologista Juliana Hermsdorff, que fica alocada no COR, integrando a equipe do Sistema Alerta Rio da Prefeitura do Rio.

Alívio nas chuvas, nas temperaturas e um dia e uma noite com duração exata

Ainda de acordo com o Alerta Rio, a ocorrência e o volume de chuva diminuem aos poucos e ao longo de todo o outono. Costumam atingir baixas precipitações, isto é, pouca quantidade de chuva, quando o inverno está realmente mais próximo. Os meteorologistas da Prefeitura do Rio também informam que é comum a maior frequência de névoa e de nevoeiros, pois neste período o céu fica mais claro e sem nuvens durante a noite e há mais umidade nas primeiras camadas da atmosfera, condições que favorecem a formação desses fenômenos.

Em relação às temperaturas no outono, os primeiros dias também lembram o verão, pois tradicionalmente registram temperaturas elevadas justamente pela característica de transição e de proximidade com a estação que se foi. Com o passar do tempo e a chegada de massas de ar frio e de frentes frias, há queda gradual na temperatura média da cidade. Costuma ser em abril que as frentes e massas de ar frio começam a chegar mais no Sudeste. No entanto, em maio e em junho é que elas normalmente se intensificam, vindas do Sul do país, ajudando a derrubar os termômetros por aqui.

Neste primeiro dia de outono, o dia e a noite terão exatamente a mesma duração, isto é, 12 horas cada um. Os meteorologistas do COR explicam que isso acontece porque o sol fica alinhado com a linha do Equador. E, nesta posição, os raios solares incidem igualmente sobre a região equatorial do globo.

Levantamento do Alerta Rio

Segundo um levantamento feito pelo Alerta Rio, a pedido do COR, o outono de 2019 foi o mais chuvoso dos últimos sete anos, desde 2014, com um acumulado médio de chuva de 150,4mm em todo o período. Esse volume corresponde a 104,6% a mais do que os 73,5mm que são a média de chuva registrada, durante esta estação nos últimos sete anos.

O motivo de um valor tão alto é porque choveu muito forte entre as tardes de 8 e 10 de abril de 2019, devido à associação, em conjunto, de vários fenômenos meteorológicos sobre o Rio naqueles dias. Desde então, as chuvas desses três dias do outono de 2019 ocupam 8 das 10 posições atuais do ranking das 10 maiores chuvas do município dos últimos 24 anos, de acordo com o Sistema Alerta Rio.

O levantamento feito mostra ainda que o outono de 2020 foi o mais seco dos últimos sete anos. No ano passado, a média de chuva durante toda a estação foi de 43mm. Isso corresponde a 58,5% da média de chuva do outono desses últimos sete anos, que é 73,5mm.

Veja abaixo o ranking do acumulado médio de chuva do outono nos últimos sete anos:



2014 – 74,3mm

2015 – 77,2mm

2016 – 43,3mm

2017 – 74,5mm

2018 – 51,5mm

2019 – 150,4mm

2020 – 43,0mm

*Média do acumulado de chuva desses sete anos: 73,5mm