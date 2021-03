Atual Mapa de Risco da Covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 11:55

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou, na noite desta sexta-feira, que a situação da pandemia da covid-19 se encontra em risco alto (vermelho) no Rio de Janeiro. Segundo o 22ª edição do Mapa de Risco da doença, a região Centro-Sul está classificada com risco muito alto (bandeira roxa), devido ao aumento de óbitos e internações.

As regiões Serrana, Noroeste e Metropolitana I estão classificadas com risco alto (bandeira vermelha) e as regiões Litorânea, Metropolitana II, Médio Paraíba, Norte e Baía de Ilha Grande estão classificadas com risco moderado (bandeira laranja).



De acordo com a SES, o Rio apresentou redução do número de óbitos (-10%). No entanto, os casos de internações por síndrome respiratória aguda grave aumentou (+20%) na comparação do período analisado (28/02 a 06/03 com 07 a 13/03).

Publicidade

Já em relação às taxas de ocupação de leitos no estado, segundo os dados, estão em 85,1% para leitos de UTI e em 65,6% para os de enfermaria.

Novas medidas

Publicidade

A nova decisão soma ao decreto publicado na última semana. O prefeito Eduardo Paes (DEM), disse que a princípio as regras valem apenas para este fim de semana, mas não descarta a hipótese de medidas mais severas caso a população não respeite. Paes quer antecipar os feriados de abril.

Publicidade

Logo pela manhã deste sábado, agentes da Guarda Municipal deram orientações para que alguns banhistas não pudessem permanecer nas areias das praias da Zona Sul.

Saiba o que está proibido

Publicidade

.Ficar na areia da praia;

.Praticar esportes na praia;

.Tomar banho de mar;

.Comércio e serviços na praia, incluindo ambulantes;

.Entrada de ônibus e vans fretados na cidade, exceto de hotéis;

.Estacionar na orla.

Novos leitos



O prefeito do Rio, Eduardo Paes, fez um apelo ao Governo Federal, na manhã desta sexta-feira, para que disponibilize os leitos da rede federal na cidade do Rio para que sejam regulados pelo Estado. Paes reforçou que a capital não precisa de hospitais de campanha e classificou o uso deste tipo de equipamento no ano passado como "genocídio". Paes disse que no momento há entre 300 e 350 leitos da rede federal que poderiam ser abertos na cidade.

Publicidade





Enfrentamento à Covid-19 O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, anunciou, nesta sexta-feira, em sua conta no Twitter que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se comprometeu a abrir imediatamente 150 leitos para pacientes com covid-19 na rede federal em parceria com o Governo do Estado e a iniciativa privada.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informa que, até o momento, recebeu do Ministério da Saúde (MS) 2.310.120 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 1.929.120 da CoronaVac e 381 mil da Oxford/AstraZeneca. Até esta quinta-feira (18.03), foram distribuídas 1.953.290 doses, sendo 1.343.730 para primeira aplicação e 609.560 para segunda.



Balanço vacinação

Publicidade