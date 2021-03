Primeiro dia com fechamento das praias do Rio registra pedestres sem máscara no calçadão Luciano Belford/ Agência O Dia

Por Aline Cavalcante

Publicado 20/03/2021 12:00 | Atualizado 20/03/2021 14:13

Rio - O primeiro dia do decreto que proíbe a permanência nas areias e banho de mar, foi de praias vazias na Zona Sul do Rio. Mesmo com um sábado ensolarado, no geral, as regras foram respeitadas. No calçadão, a movimentação é grande e muitas pessoas estavam sem máscara. Equipes da Guarda Municipal fazem fiscalização na orla.

No Arpoador, alguns poucos banhistas se arriscavam a um mergulho, mas eram orientados a sair por equipes da Guarda Municipal. Em um trecho, algumas pessoas se exercitavam nos aparelhos de ginástica que ficam na areia. Eles foram retirados e os agentes isolaram o local.

Durante ação de fiscalização das medidas restritivas na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, agentes da Guarda Municipal abordaram um homem que estava na areia e sem máscara. O homem, contrariado discutiu com os agentes e saiu da areia.



No calçadão, a discussão continuou e uma mulher que passava pelo local se envolveu na confusão e acabou sendo levada por policiais militares. Alguns quiosques foram multados na praia de Copacabana por abrirem antes das 10h30, horário permitido pelo decreto.

Em Ipanema, guardas municipais retiravam os poucos banhistas insistentes já às 6h30.

Alguns pedestres que não usavam máscara foram multados nesta manhã. As multas serão aplicadas também para quem permanecer na areia. O valor é de R$ 562,42.

Os fiscais atuam também nos acessos das praias. Uma equipe da Guarda Municipal realizou um bloqueio em uma via de acesso à praia da Praia de Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.

"As praias estão vazias. As pessoas que insistem em entrar nas areias estão sendo orientadas e algumas multadas, mas o saldo inicial é positivo porque junto com a fiscalização estamos contando com apoio da população. As medidas restritivas tem base científica. Nos últimos sete dias, foram mais de 8 mil autuações. Contamos com as denúncias da população para chegara até locais de aglomerações e estabelecimentos que não estejam cumprindo as regras. Este é um momento de conscientização, de solidariedade e de empatia. Precisamos preservar as vidas. A fiscalização vai continuar mas o maior aliado é o senso de coletividade que cada um pode ter", disse o secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevalle.

Para denunciar descumprimentos das medidas restritivas, basta entrar em contato no 1746, um canal de denúncias da prefeitura.

DECRETO PROÍBE

I - a permanência de indivíduos nas areias das praias, em qualquer horário, incluindo-se a prática de esportes, o banho de mar e o exercício de qualquer atividade econômica, incluindo-se o comércio ambulante fixo e itinerante e a prestação de serviço de qualquer natureza;

II - a entrada de ônibus e demais veículos de fretamento no Município, exceto aqueles que prestem serviços regulares para funcionários de empresas ou para hotéis, cujos passageiros comprovem, neste caso, reserva de hospedagem;

III - o estacionamento de veículos automotores em toda a orla marítima, exceto para os moradores, idosos, portadores de necessidades especiais, hóspedes de hotéis e táxis;

IV - utilização das pistas de rolamento das avenidas Delfim Moreira, Vieira Souto e Atlântica e de ambos os sentidos das pistas de rolamento do Aterro do Flamengo como áreas de lazer.

Parágrafo único. O tráfego permanecerá aberto nas vias nominadas no inciso IV deste artigo, no período de vigência deste Decreto.