Rio - Um homem, identificado como Rodrigo Oliveira, de 29 anos, morreu na manhã deste domingo após bater com o carro em uma mureta na Via Binário do Porto, no acesso à Avenida Francisco Bicalho, na Zona Central do Rio. De acordo com as primeiras informações, ele teve o pescoço perfurado e faleceu no local do acidente.

O quartel central do Corpo de Bombeiros foi acionado, assim como a Polícia Militar e a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio).

Segundo a PM, equipes foram até o local, mas chegando lá, a vítima já tinha ido a óbito. A Delegacia de Homicídios (DH) foi acionada e a perícia foi realizada. Ainda não há informações do que teria causado o acidente, nem o dia e local de enterro de Rodrigo.