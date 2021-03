Dupla roubou táxi no Rio, seguiu para São Gonçalo, e depois foi presa em Niterói Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 14:40 | Atualizado 21/03/2021 14:57

Rio - PMs de 12º BPM (Niterói) prenderam, no fim da madrugada deste domingo, (21) dois homens que estavam em um taxi, bandeira da cidade do Rio, roubado. A dupla foi interceptada na Alameda São Boaventura, no bairro Fonseca. O nome da dupla não foi divulgado,

Os dois presos vinham sendo monitorados depois de saírem do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Eles seguiram pela BR-101 com destino Niterói. A polícia acredita que se preparavam para uma série de assaltos. Com eles, os policiais apreenderam uma réplica de pistola.

ROUBO

Segundo o boletim de ocorrência, o táxi foi roubado às 22h de sábado (21), na Cidade Nova, Região Central do Rio.

Em depoimento, o taxista contou com os bandidos entraram no carro e se apresentaram como policiais. Depois de alguns minutos anunciaram o assalto.