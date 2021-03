Vacinados contra a covid-19 no Brasil chegam a 5,43% da população Ministério da Saúde

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 17:21 | Atualizado 21/03/2021 17:32

Rio - O Governo do Rio de Janeiro vai entregar, a partir desta segunda-feira, o maior lote de vacinas contra a covid-19 ao 92 municípios do Estado. Ao todo, serão 759.100 doses distribuídas, sendo 618.200 de CoronaVac e 10 mil de Oxford/Astrazeneca para primeira aplicação do esquema vacinal, e outras 130.900 doses de CoronaVac destinadas à segunda aplicação.

As cidades do Rio, Niterói, São Gonçalo e Maricá vão retirar as doses por meio de veículos, na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói. Já para os outros 88 municípios, a distribuição será realizada a partir das 7h, por seis helicópteros, sendo um da Secretaria de Polícia Civil, dois do Corpo de Bombeiros, um do Governo do Estado e um da Secretaria de Estado de Saúde.



O Ministério da Saúde já enviou cerca de 2.716.120 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 2.325.120 da CoronaVac e 391 mil da Oxford/AstraZeneca. Até esta quarta-feira (16), foram distribuídas 1.869.210 doses.



A Subsecretaria de Vigilância em Saúde destacou aos 92 municípios, a importância de organizarem suas ações de vacinação, priorizando os grupos elencados no Programa Nacional de Imunizações (PNI). A recomendação é de que a programação deve seguir o número de doses que serão aplicadas no dia, para que o frasco multidose seja totalmente utilizado. Denúncias de irregularidades na vacinação são encaminhadas imediatamente aos órgãos de controle.

Publicidade

Público prioritário

A definição dos grupos prioritários para a primeira fase da vacinação contra a Covid-19 foi estabelecida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). Segundo o governo do Estado, as medidas adotadas para a campanha de vacinação segue a recomendação do Ministério da Saúde, repassando as orientações aos municípios. Neste primeiro momento, foi definido um grupo prioritário composto por:





- Profissionais da saúde que atuam na linha de frente no combate à Covid-19 e na vacinação;

- Pessoas com 60 anos ou mais vivendo em abrigos ou asilos;

- Pessoas maiores de 18 anos com deficiência institucionalizadas;

- Trabalhadores dessas instituições;

- Povos indígenas vivendo em terras indígenas;

- Idosos a partir de 70 anos.

- Povos e comunidades tradicionais ribeirinha;

- Povos e comunidades tradicionais quilombola