Rio - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) informou, neste domingo, que recebeu uma notificação do Instituto Serum da Índia relatando o atraso na entrega das vacinas prontas da Oxford/AstraZeneca. De acordo com a Fundação, o aviso foi dado no dia 4 de março por meio de uma carta. A justificativa do atraso seria devido ao aumento da demanda interna e dificuldade de expansão no país.



Contrato entre o Ministério da Saúde e o laboratório prevê a entrega de 8 milhões de doses da vacina AstraZeneca/Oxford importadas da Índia até julho de 2021, com entregas mensais de 2 milhões de doses a partir de abril.

A Fiocruz é responsável por receber o imunizante e fazer a rotulagem e etiquetagem antes da distribuição pelo Brasil. As doses serão importadas ao longo dos próximos meses, em cronograma ainda a confirmar.

"A negociação com a AstraZeneca e o Instituto Serum inclui a aquisição de um total de dez milhões de vacinas importadas, além dos dois milhões de vacinas entregues ao Programa Nacional de Imunizações (PNI/MS) no dia 24 de janeiro. O restante de oito milhões de doses será importado ao longo dos próximos meses", disse a Fundação em nota.