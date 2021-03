Coletiva com o Governador em exercício Claudio Castro e Eduardo Paes no Palácio Guanabara. Estefan Radovicz / Estefan Radovicz / Agência O Dia Byline Estefan Radovicz/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 13:55 | Atualizado 22/03/2021 14:45

Rio - A divergência de estratégia entre prefeitura e governo do estado ganhou contornos ainda mais tensos nesta segunda-feira (22). Via Twitter, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, se referiu às medidas sugeridas pelo governador em exercício, Cláudio Castro, como 'CastroFolia'. Os dois travam um debate desde o fim da semana passada: Paes, ao lado do prefeito de Niterói, Axel Grael, é a favor de restrições mais duras, como o fechamento do comércio não essencial. Castro, no entanto, prefere medidas mais brandas.

"CastroFolia! A micareta do governador! Definitivamente ele não entendeu nada do objetivo de certas medidas", escreveu o prefeito no Twitter, ao compartilhar uma matéria sobre a sugestão do governo do estado de manter bares e restaurantes abertos, mas decretar um 'superferiadão' de dez dias.

Publicidade

CastroFolia! A micareta do governador! Definitivamente ele não entendeu nada do objetivo de certas medidas. https://t.co/Y6d6JZFuvT — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 22, 2021

As redes sociais têm dado o termômetro da discussão. Mais cedo, Paes escreveu que "Aqui ninguém toma decisão de 'orelhada' ou por achismos", em publicação sobre a reunião com o comitê científico. No encontro, foi consolidada a ideia de autorizar o funcionamento apenas do comércio essencial durante o período que vigorar o feriado. As prefeituras do Rio e de Niterói marcaram para 17h desta segunda-feira o anúncio das novas medidas.

Publicidade

Do outro lado, Cláudio Castro tem apostado incessantemente em publicações sobre distribuição de vacinas - o estado repassou 759 mil doses aos municípios. Com frases como "o trabalho não pode parar", "é hora de ter esperança" e "a vacinação é o caminho que temos que trilhar", o governador em exercício acena para a manutenção das medidas que já vigoram no estado. Atualmente, bares e restaurantes podem ficar abertos até 23h, com pouco menos da metade da capacidade. A permanência de pedestres na rua está proibida entre 23h e 5h.

A divergência pública entre prefeitura e governo é a primeira desde que Paes assumiu o mandato, em janeiro. À época, Paes e Castro eram alinhados nas estratégias de combate à pandemia. Ambos defendiam que o lockdown era uma ideia descartada naquele momento, e focaram na abertura de leitos na rede pública. Em um encontro, Castro admitiu que um de seus primeiros votos na vida política foi em Eduardo Paes, para vereador, em 1996.