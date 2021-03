Praia de Copacabana Cléber Mendes

Por Karen Rodrigues*

Publicado 22/03/2021 19:16 | Atualizado 23/03/2021 09:43

Rio - Durante o anúncio de restrições mais duras durante o 'superferiadão' de dez dias – que está previsto para acontecer de sexta-feira (26) até o Domingo de Páscoa (4), Eduardo Paes agradeceu a colaboração dos cariocas que respeitaram a proibição de banho de mar e de sol na areia das praias da cidade no último fim de semana e manteve a medida pelos próximos dias.

"Mais uma vez obrigado aos cariocas pela colaboração do decreto das praias desse fim de semana. Pra mim foi surpresa nenhuma, porque eu conheço a disciplina dos cariocas", agradeceu o prefeito do Rio.

Segundo Paes, durante o período do novo decreto, as medidas de restrição aplicadas nas praias serão as mesmas tomadas na cidade de Niterói, que permite apenas a prática de atividade física individual nas praias. "Estou me equiparando a Niterói nessa questão das praias", disse.



As práticas de esportes coletivos em praias e parques estão proibidas no Rio e em Niterói. O funcionamento de academias está proibido a partir de sexta-feira. Com as novas medidas, estarão autorizados a funcionar apenas serviços essenciais. Bares, lanchonetes e restaurantes só poderão funcionar no esquema drive thru ou entrega. Contudo, a campanha de vacinação contra a doença não será interrompida.

Novas restrições

Não poderão abrir:



. Lojas de comércio não essencial;

. Shoppings;

. Bares, lanchonetes e restaurantes (só podem funcionar no esquema drive thru ou entrega);

. Boates;

. Danceterias;

. Museus;

. Galerias;

. Bibliotecas;

. Salões de cabeleireiro;

. Clubes;

. Quiosques;

. Parques de diversão;

. Escolas;

. Universidades;

. Creches;

. Eventos esportivos (incluindo jogos de futebol);

. Permanência nas praias (exceto atividades físicas individuais).



Poderão funcionar:



. Supermercado;

. Farmácia;

. Transporte;

. Comércio atacadista;

. Pet shop;

. Lojas de material de construção;

. Locação de carros;

. Serviços funerários;

. Bancos;

. Serviços médicos;

. Mecânicas e loja de autopeça;

. Hotelaria, com serviço de alimentação restrito a hospedes;

. Igrejas;

. Postos de combustíveis.

Durante a coletiva, Eduardo Paes afirmou que o município do Rio irá ajudar financeiramente os ambulantes da cidade. "É hora de novo de mostrar solidariedade, é hora de estender a mão", disse.



O prefeito do Rio também pediu que as pessoas ajudem o comércio local durante o período de dez dias de feriado decretado.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes.