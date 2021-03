20 toneladas de resíduos foram recolhidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente na Praça Seca, Zona Oeste do Rio Divulgação / Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 10:52 | Atualizado 23/03/2021 10:55

Rio - Um lixão clandestino com 20 toneladas de entulho de obras de construção civil foi fechado nesta terça-feira (23), em frente à Vila Olímpica de Mato Alto, na Praça Seca, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. A Polícia Civil investigou o caso e conduziu dois suspeitos pela prática do crime ambiental à 28° DP (Campinho).

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, o despejo irregular estava causando enchentes, perda de infraestrutura de drenagem por entupimento de galerias e assoreamento de canais na região, além da poluição e aumento desnecessário dos custos da administração pública para fazer a retirada.

Publicidade

Entre as 20 toneladas de resíduos, a secretaria identificou diferentes tipos de materiais gerados em reformas, reparos e demolições de obras, bem como entulho de escavação de terrenos.

A secretaria estima que 2,7 mil toneladas de resíduos de construção civil são gerados diariamente na cidade do Rio. Deste valor, 1,5 mil não recebem a destinação ambiental adequada. De acordo com a pasta, muitos carroceiros e empresas não credenciadas destinam irregularmente, descartando, muitas vezes, vazadouros clandestinos ou vias públicas.

Publicidade

O fechamento do lixão foi uma ação conjunta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente com a Subprefeitura de Jacarepaguá, Polícia Militar, Polícia Civil,Comlurb e Cet-Rio.