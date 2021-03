Por Lucas Cardoso

Publicado 25/03/2021 08:00

Rio - Após um ano de pandemia no Estado do Rio, Polícia Militar e Polícia Civil registraram juntas 66 baixas de policiais vítimas da covid-19. O número de mortos foi atualizado, ontem, em dado enviado pelas corporações. O número compreende 51 policiais militares e 15 agentes da civil.

Já o número de casos confirmados de covid-19 na PM foi de 4.452. O total representa pouco mais de 10 % do efetivo da corporação, que atualmente conta com mais de 44 mil policiais na ativa. Entre os agentes da Polícia Civil, segundo a Secretaria de Estado de Polícia (Sepol) foram confirmados 1.704 diagnósticos do novo coronavírus.

Para evitar novos casos e mortes, as duas corporações esclareceram que os policiais são orientados a utilizar máscara em serviço, álcool em gel e distanciamento necessário para prevenir a contaminação do novo coronavírus.

A PM informou ainda que tem realizado campanhas internas para a conscientização do efetivo para o respeito às regras de distanciamento e prevenção ao coronavírus.

"Os policiais militares estão sendo orientados diariamente para manter as janelas das unidades abertas, usar máscaras, limpar equipamentos e pontos de contato da viatura, evitar aproximação e cumprimentar através da continência, manter quando possível a distância de mais de um metro nos atendimentos de ocorrência, além da principal recomendação de lavar e higienizar as mãos com frequência", disse a PM, em nota.





