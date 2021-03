Operação da Polícia Civil mira organização criminosa ligada ao tráfico de drogas do Comando Vermelho Divulgação

Por Anderson Justino

Publicado 25/03/2021 06:49 | Atualizado 25/03/2021 12:26

Rio – A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio realizam na manhã desta quinta-feira (25) uma megaoperação contra uma organização criminosa ligada à maior facção do Estado do Rio. Segundo investigações, o bando atua na exploração de prostituição, TV a cabo e distribuição de internet clandestina, além do tráfico de drogas em comunidades do Comando Vermelho (CV).

A operação Disney, acontece simultaneamente na comunidade do Mic, popularmente conhecida como Mickey, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, em outras comunidades da mesma cidade e capital fluminense, além de um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, onde mora um dos donos da empresa usada pelos traficantes.

Publicidade

Mais de 150 agentes estão nas ruas para cumprir 18 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão. Dos 18 denunciados, dez já estavam presos no sistema carcerário do Rio. Oito mandados de prisão foram cumpridos nesta quinta-feira.

As investigações tiveram início a partir de denúncias que chegaram à 76ª DP (Niterói). Interceptações telefônicas mostraram diálogos entre os criminosos que fizeram negociação de drogas, armas e munições.

Publicidade

De acordo com a Polícia Civil, além do tráfico de drogas a organização criminosa também tem como objetivo o furto e amplificação de sinal de TV a cabo e distribuição de internet.