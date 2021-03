SuperVia Gilvan de Souza

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 07:24 | Atualizado 25/03/2021 12:29

Rio - Pelo quarto dia consecutivo, passageiros enfrentam atrasos e intervalos irregulares dos trens. De acordo com a SuperVia, o furto de cabos de sinalização ao longo de vários trechos do ramal Japeri e Santa Cruz atrapalha a operação do transporte.

"Os trens do ramal podem aguardar ordem de circulação, uma vez que o controle das composições passa a ser feito via rádio e não de forma automática", informou a concessionária.

Os clientes estão sendo informados por meio do áudio dos trens e estações. Técnicos da SuperVia seguem trabalhando para repararem o sistema no menor tempo possível.



Nas redes sociais, os usuários reclamam. "O trem não é de graça não, pagamos um absurdo por esses trens velhos e ruins que vcs colocam nos ramais", comentou um passageiro. "Parabéns, já pode pedir música no fantástico! O que eu fico mais impressionada, é que é o quarto dia e vcs ainda não têm um plano para minimizar o transtorno aos passageiros", indignou-se outra. "Todo dia o mesmo transtorno. Tanto na ida quanto na volta pra casa", disse mais um.