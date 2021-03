Corpo de homem de 26 anos é encontrado em frente ao HEAL Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 12:18

Rio - O corpo de um homem com marcas de agressão foi encontrado em frente ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no bairro do Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, na manhã desta quinta-feira (25). Segundo o Corpo de Bombeiros, que foram acionados por volta das 6h45, a vítima ainda não foi identificada, mas supostamente teria 26 anos de idade. Policiais militares do 12ºBPM (Niterói) também foram acionados para verificar a ocorrência.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes foram informados que um homem morto com marcas de agressão foi deixado na portaria do hospital.



Ainda não há informações sobre quem deixou o corpo em frente à unidade de saúde.

A Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) foi acionada e está investigando o caso.