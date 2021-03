Casa de show realiza festa com lotação em São João de Meriti Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 13:11

Rio - A casa de show Pallace Club, localizada em frente à sede da Prefeitura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi interditada, nesta quinta-feira (25), por realizar uma festa de inauguração, na noite de quarta-feira (24), causando aglomeração. O evento reuniu DJs e tinha aluguel de narguilés, um tipo de cachimbo que é compartilhado entre as pessoas. Além do Pallace Club, outros estabelecimentos também funcionaram e causaram aglomeração na região.

A Prefeitura de São João de Meriti informou que a casa de show foi fechada, no final da manhã desta quinta-feira, por ter descumprido as regras do decreto ao promover aglomeração. O prefeito se reuniu, nesta manhã, com as secretarias do Ambiente, da Casa Civil, da Comunicação, da Fazenda, da Indústria, da Saúde, de Serviços Públicos e Procuradoria do Município, que integram o gabinete de crise, para ajustar as medidas que vão vigorar na cidade pelos próximos dez dias para tentar impedir o avanço da pandemia. O governo vai seguir o Estado e será feriado na cidade durante 26 de março a 4 de abril.

Segundo a prefeitura, o decreto de número 6.521 emitido esta semana, com várias regras, será modificado nesta quinta-feira e a principal mudança é que bares e restaurantes só poderão funcionar até às 17h e respeitando as regras estabelecidas anteriormente: uso de máscara, proibição de venda de bebida a quem está em pé e mesas só até quatro pessoas.

A prefeitura também organizou uma força-tarefa que vai funcionar durante o feriado, fazendo rondas pela cidade, para garantir que as regras do decreto serão cumpridas.

Resumo do decreto:

Futebol está proibido

Atividades esportivas coletivas estão proibidas

Barracas de rua, de comida, estão proibidas de funcionar

Comércio em geral com fechamento às 18h

Shoppings só poderão funcionar até as 20h

Aulas em modalidade híbrida (escalonada) em todas as instituições de ensino (públicas e privadas).

Transporte público: das 5h às 0h (seg-sab) e das 5h às 23h (domingos e feriados)

Salões, casas de festas e espaços de eventos com capacidade máxima de 30% para eventos privados (sem venda de ingressos)

Templos religiosos com limite de 50% da capacidade



Procurada, a casa de show Pallace Club ainda não se posicionou sobre o caso.