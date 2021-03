Polícia Civil prende homem suspeito por tortura e tentativa de latrocínio em Seropédica Divulgação / PCERJ

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 13:40

Rio - Policiais da 48ª DP (Seropédica) prenderam, nesta quarta-feira (24), um homem por tentativa de latrocínio e tortura, no bairro Mutirão, em Seropédica, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime invadiu o sítio da vítima com outros suspeitos, onde torturaram e atearam fogo no corpo da vítima. Os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça contra o homem, que não teve sua identidade revelada.

Segundo as investigações da polícia, o sítio onde o crime ocorreu pertencia ao pai da vítima e o suspeito trabalhava no local, portanto, sabia que a propriedade havia sido vendida. O homem planejou o crime com cúmplices para roubar o dinheiro da venda e, na ocasião, o grupo tentou matar a vítima ateando fogo.

As investigações do crime começaram logo após o ocorrido e o titular da 48ª DP, delegado Vinicius Martins, informou que os demais suspeitos já foram identificados e estão sendo procurados.