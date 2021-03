Homem foi preso enquanto dirigia Divulgação/Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 14:47 | Atualizado 25/03/2021 14:54

Rio - Policiais da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, na manhã desta quinta-feira (25), um homem suspeito de abusar da enteada de 13 anos de idade. A prisão é parte da Operação Proteção à Infância. As investigações foram baseadas em monitoramento feito pelos agentes da unidade.

De acordo com a especializada, o bandido foi preso em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, enquanto trafegada pela RJ 130, altura do Km 5, Vale Feliz. O homem percebeu a aproximação das viaturas e tentou fugir, mas foi alcançado pela equipe.

Publicidade

Ainda segundo os policiais, os abusos aconteciam no próprio local em que a vítima morava com a mãe, o irmão e o suspeito, no município de Guapimirim. O criminoso esperava a companheira e o irmão da vítima saírem de casa para atacar a adolescente. O caso foi descoberto quando a mãe da menina chegou mais cedo do trabalho e, ao entrar em casa, flagrou um dos abusos. Após o ocorrido, a mãe da vitima procurou uma delegacia para denunciar o caso. Quando soube do registro de ocorrência, o suspeito fugiu para o município de Teresópolis, onde foi capturado pelos policiais da DCAV.

A Operação Proteção à Infância tem como objetivo capturar autores de abusos contra crianças e adolescentes. A ação foi desencadeada pela DCAV em dezembro do ano passado e já prendeu onze criminosos.