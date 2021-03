Instituto Nacional de Câncer Jose Alencar Gomes da Silva Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 15:06 | Atualizado 25/03/2021 15:11

Rio - Com o decreto estadual do "superferiado", que acontece entre os dias 26 de março a 4 de abril, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) alerta a população sobre a importância da doação de sangue. De acordo com o instituto, os estoques de sangue tanto de lá, como de outros hemocentros, estão muito baixos e, por isso, pede que população se mobilize e doe neste período. "Doadores voluntários são essenciais para o fornecimento de sangue seguro e constante", informou.

No Inca, os tratamentos oncológicos continuam e muitos deles dependem de doações para o pleno sucesso terapêutico. Depois dos hospitais de emergência, o Instituto Nacional de Câncer é a unidade pública de maior movimento de pacientes no Rio de Janeiro.

Além das cirurgias, os pacientes em tratamento quimioterápico ou radioterápico necessitam de transfusões de sangue e de plaquetas regularmente. O Serviço de Hemoterapia do INCA atende às necessidades das cinco unidades do Instituto.

De acordo com o Inca, para manter o estoque do banco de sangue regular, são necessárias 70 coletas diárias. Atualmente, são coletadas menos de 30 bolsas por dia. De 2019 para 2020 as doações reduziram 17%. E, de 2019 para 2021, considerando de janeiro a março, a queda foi de 27%.

Um único doador pode ajudar até 4 pessoas. E aqueles que não podem doar sangue também podem contribuir, inspirando outras pessoas a doar e divulgando informações seguras sobre a constante necessidade de manter os estoques dos bancos de sangue abastecidos.

Informações para quem quer doar:

O Inca esclarece que doar sangue é seguro. Pessoas que já tiveram covid-19 (sintomas leves) também podem fazer a doação, basta aguardar pelo menos 30 dias depois de cessarem todos os sintomas. Pessoas que apresentaram sintomas mais graves e que querem doar, precisam entrar em contato com o banco de sangue, antecipadamente, para uma avaliação.

Quem pode doar?

Podem doar pessoas que têm entre 16 e 69 anos, pesarem mais de 50 quilos e estiverem em boas condições de saúde. Não se deve estar em jejum, mas é importante evitar alimentos gordurosos três horas antes da doação. Pessoas com febre, gripe ou resfriado não podem doar temporariamente, assim como as grávidas e as mulheres no pós-parto. É necessário apresentar documento com foto e os menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis.

Onde doar?

O Banco de Sangue do Inca está localizado na Praça Cruz Vermelha, 23, 2º andar, Centro do Rio de Janeiro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 14h30 e aos sábados das 8h às 12h. No dia 02 de abril, o Banco de Sangue não funcionará. Mais informações pelos telefones: (21) 3207-1021 e (21) 3207-1580.