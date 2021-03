Ação da PM termina com um morto e cinco presos em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 16:35 | Atualizado 25/03/2021 19:55

Rio - Um criminoso morreu e outros cinco foram presos após um confronto com policiais do 15º BPM (Duque de Caxias), na Avenida Tancredo Neves, no bairro Dr. Laureano, em Duque de Caxias, no começo da tarde desta quinta-feira (25).



Segundo a Polícia Militar, os agentes localizaram um dos bandidos armado e tentaram abordá-lo. Ele reagiu e atirou contra um militar. Houve confronto, e o criminoso foi baleado e morreu. No mesmo momento, uma viatura tentou abordar um veículo, mas os ocupantes não aceitaram a ordem de parada, atiraram e jogaram uma granada contra os agentes.

Na ação, os policiais apreenderam duas armas e duas granadas e dois carros. De acordo com relatos de moradores, houve um intenso tiroteio na região no momento do confronto.

