Os pais podem ajudar, e muito, no processo de alfabetização dos pequenos DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 00:00

Com a pandemia em alta, muitas aulas que haviam voltado presencialmente, mesmo com todos os cuidados, voltaram a ser suspensas. Em virtude disso, mais do que nunca as aulas remotas continuam com tudo e alfabetização dos pequenos talvez seja o mais sensível.

Como o aprendizado das letras, da habilidade com o lápis e a prática da leitura conta com uma presença ativa e próxima dos professores, é natural que os pais tenham uma preocupação maior com as crianças que estão nessa fase exatamento quando vivemos esse momento tão delicado.

Para a coordenadora de Ensino Fundamental Anos Iniciais do Colégio Marista Pio XII, Cibele B Guaringue, não existe um culpado para a situação atual, mas existem formas efetivas para minimizar esses impactos. "A primeira maneira de ajudar é deixar a criança segura, encorajando-a, incentivando-a a ler palavras e frases, desafiando-a a avançar e ousar a ler textos maiores. Demonstrar ansiedade ou cobrança excessiva pode ter o efeito contrário no estudante, associando a alfabetização a sentimentos negativos", explica ela.

É importante lembrar que cada criança tem um ritmo de aprendizado na leitura e na escrita. Cibele explica que o processo não segue a mesma velocidade para todas as crianças e esse tempo precisa ser respeitado, assim como sementes que germinam cada uma no seu momento. "O papel do adulto é deixar a criança confiante e para isso a influência que o meio exerce é fundamental. A criança precisa se sentir amada e cada uma de suas conquistas comemorada", orienta a especialista.

Em paralelo com a validação das conquistas, caminha também a autonomia e a responsabilidade. Cibele explica que os pais não devem dar respostas prontas, mas sim orientar os pequenos a descobrirem o que ainda não sabem, orientando o caminho, por meio do estudo e pesquisas.

Veja outras dicas da especialista de como auxiliar no processo de alfabetização: leia para a criança; dê o exemplo de como a leitura é prazerosa; seja presente, se interessando pelo processo de aprendizagem, acompanhando a criança e celebrando cada passo avançado; inclua o filho nas atividades domésticas; valorize as pequenas conquistas; e invista em vários jogos.

"Alguns jogos verbais são superinteressantes para ajudar a criança a identificar letras e palavras. Pode ser jogo da memória com letras e palavras, forca e até escrever bilhetes. Sobre o hábito de leitura, pais que leêm demostram para as crianças o prazer da leitura e incentivam o interesse pelos livros", conclui a coordenadora.