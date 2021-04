O ensino público precisa de atenção dos governantes para enfrentar a pandemia Divulgação

Rio - A Secretaria Municipal de Educação do Rio vai retomar o ensino presencial em 364 escolas municipais esta semana. Na próxima quarta-feira (21), 301 unidades voltarão a receber alunos. Na quinta (22), outras 63 (veja a lista completa de escolas no fim da matéria). A expectativa da pasta é que, a partir desta semana, a rede municipal tenha 783 unidades com ensino presencial.

Poderão voltar às salas de sala de aula, além de crianças da pré-escola, 1º ano e 2º ano, estudantes do 3º ano, 4º ano, 5º ano e 6º Ano Carioca - que tem professores generalistas, assim como as turmas dos anos iniciais. Apesar de parte dos professores e responsáveis serem contrários ao retorno, o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, garante que a rede municipal abrirá as unidades que estarão "aptas a receber alunos, professores e funcionários".

"As escolas municipais do Rio ficaram cerca de um ano fechadas, sem atividades pedagógicas presenciais. As que vão retornar nesta semana, ficaram quase um ano e dois meses sem ensino presencial. Quando assumimos, em janeiro de 2021, começamos a resolver problemas de uma rede que estava muito fragilizada, sem o apoio necessário da Secretaria. Recentemente, destinamos mais de R$ 18 milhões para as unidades escolares fazerem ajustes e pequenas reformas. Antes de uma escola retomar com o ensino presencial, ela precisa passar por todas as adequações necessárias e, assim, se tornar apta a receber alunos, professores, funcionários, pais e responsáveis com segurança", afirmou Ferreirinha.

"Estamos atentos e pedimos que quem encontrar algum problema ou tiver qualquer sugestão nos comunique. Pode procurar a direção da unidade, a Coordenadoria Regional de Educação ou entrar em contato pelo 1746, o canal de atendimento da prefeitura. Agiremos rapidamente. Estamos trabalhando com muita responsabilidade para oferecer uma educação de qualidade para cada aluno da rede. Sabemos que nossas crianças precisam da escola para aprender e se desenvolver. Além do mais, para a maioria delas, a escola com as medidas sanitárias adequadas é o lugar mais seguro que elas podem ter", ressaltou o secretário.

A secretaria publicou a lista de escolas que voltarão esta semana. Confira aqui