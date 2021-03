Cláudio Castro Wilton Junior/Estadão Conteúdo

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 18:03 | Atualizado 25/03/2021 18:48

Rio - O governador em exercício, Cláudio Castro (PSC), anunciou nesta quinta-feira que o estado terá um calendário único de vacinação contra a covid-19. De acordo com Castro, é uma forma de diminuir a migração de pessoas para municípios vizinhos para receber a imunização.

"Vamos apresentar um calendário único de vacinação na próxima segunda-feira, para que a população tenha tranquilidade. Vamos vacinar em todos os municípios a mesma faixa etária", afirmou.

As medidas restritivas para o combate ao novo coronavírus começam nesta sexta-feira. O governador em exercício afirmou que o governo, em parceria com as prefeituras, irá "reavaliar" as restrições no estado. Castro aproveitou o momento para pedir que a população colabore com as medidas de segurança contra o vírus, que já vitimou mais de 35 mil fluminenses

"A gente tá, realmente, muito próximo de uma situação dramática. Nesse momento, o Covid tá apertando o cerco das nossas famílias. Essa nova cepa pega em pessoas mais jovens. Já se percebe um aumento de internação de pessoas mais jovens", afirmou.

Novos leitos

O governador em exercício também prometeu que novos leitos serão abertos na rede federal, estadual e privada. Na federal, Castro afirmou que são mais 560 leitos; 200 na estadual e 180 na privada. A expectativa do governo estadual é de que a abertura de leitos diminua a taxa de ocupação no Rio.

Nesta quinta-feira, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 é de 90,7%.

Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria é de 77.9%. Em sete dias o número de pacientes que aguardam por uma vaga em UTI no Estado do Rio mais do que dobrou. Nesta quarta-feira, a quantidade de hospitalizados aguardando por um leito era de 582, no último dia 18, a fila de espera era de 278 pacientes. Hoje, 20 cidades já estão com 100% dos leitos de UTIs ocupados. Os municípios mais afetados ficam da Região Serrana e no Interior do Estado.



Vacinação no Rio



Castro anunciou que o Rio deverá receber, até o dia 31 de março, cerca de dois milhões de doses de vacinas contra o novo coronavírus do governo federal. Com as novas doses, o governo do Estado estima que irá imunizar 1,2 milhão de pessoas.



"A Secretaria de Saúde terá que ver quantas são da Sinovac [farmacêutica que produz a CoronaVac] para ver o quanto vai ter que ser de segunda e de primeira dose, mas devem estar falando isso na semana que vem. Eu acredito que mais de 1,2 milhão de pessoas serão imunizadas, talvez até 1,5 milhão", anunciou o governador.