Rio registra 2.980 mil novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas AFP

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 17:32 | Atualizado 25/03/2021 17:33

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quinta-feira (25), 632.533 casos confirmados e 35.563 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 2.980 novos casos e 190 mortes. Na última quarta-feira, o painel de dados desenvolvido pela pasta contabilizou 42 mortes nas últimas 24h. Entre os casos confirmados, 588.394 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 é de 90,7%. Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria é de 77.9%.

Publicidade

Estado bate recorde de pacientes a espera de leitos em UTI

Publicidade

Segundo dados do Portal Covid Rio, com informações apenas da capital, são cerca de 1.310 internados com covid ou com suspeita da doença. Nas últimas 24 horas foram 738 novos casos confirmados e 135 pacientes aguardando por leito apenas no município do Rio. O percentual de ocupação de leitos de UTI é de 96%.