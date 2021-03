Fila de espera por leitos para covid-19 bate recorde no Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 20:15 | Atualizado 25/03/2021 20:19

Rio - Pelo terceiro dia seguido, o Rio bateu recorde, nesta quinta-feira, na fila de espera por leitos de UTI em todo estado. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), 602 pessoas aguardam por uma vaga nas Unidades de Terapia Intensiva. O painel mostra que a mediana de horas de espera por um leito de UTI é de 16 horas e de enfermaria, 11 horas.

Nos últimos dois dias, a fila de espera voltou a bater recorde. No dia 24 de março, 582 pacientes aguardavam uma vaga de UTI no Rio. Já no dia 23 de março, 528 esperavam por um leito. Há 15 dias, 73 pessoas estavam nesta fila, o que representa um aumento de mais de 500%.



Abertura de leitos



Nesta quinta-feira, o governador em exercício, Cláudio Castro (PSC), prometeu que novos leitos serão abertos na rede federal, estadual e privada . Na federal, Castro afirmou que são mais 560 leitos; 200 na estadual e 180 na privada. A expectativa do governo estadual é de que a abertura de leitos diminua a taxa de ocupação no Rio.

No momento, taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 é de 90,7%.

Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria é de 77.9%. Em sete dias o número de pacientes que aguardam por uma vaga em UTI no Estado do Rio mais do que dobrou. Nesta quarta-feira, a quantidade de hospitalizados aguardando por um leito era de 582, no último dia 18, a fila de espera era de 278 pacientes. Hoje, 20 cidades já estão com 100% dos leitos de UTIs ocupados. Os municípios mais afetados ficam da Região Serrana e no Interior do Estado.