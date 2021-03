Acidente entre carro de passeio e ônibus do BRT Rio Reprodução/WhatsApp

26/03/2021

Rio - A Polícia Civil prendeu, na quinta-feira, o motorista do carro que invadiu a pista do BRT e provocou um acidente, entre as estações Embrapa e Mato Alto, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. O acidente, no dia 10 desse mês, deixou uma mulher morta e mais de 30 pessoas feridas

Policiais da 43ª DP (Guaratiba) prenderam Marcelo de França Soares, 38 anos, na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Ele foi indiciado por homicídio, lesão corporal e receptação.

Após o acidente, Marcelo fugiu do local. A perícia foi realizada e colheu impressões digitais no carro para descobrir a identidade de quem estava dentro do veículo. Testemunhas contaram que além do motorista, havia uma mulher e duas crianças. O carro era clonado e tem placa da cidade de Santo André, em São Paulo.

A polícia também investigou o trajeto percorrido pelo veículo no dia do acidente. Foi possível constatar que o motorista partiu de Curicica, percorreu a Estrada dos Bandeirantes e a Estrada Benvindo de Novaes, até chegar na Avenida das Américas, permanecendo no Recreio dos Bandeirantes por aproximadamente duas horas.

Na delegacia, ele confessou o crime e contou que que foi pago por um miliciano de Curicica, na Zona Oeste, para levar o carro até a comunidade do Cesarão, em Santa Cruz, local em que deveria entregá-lo. Ainda segundo a polícia, Marcelo possui oito anotações criminais, como crimes de roubo, estelionato e receptação envolvendo veículos.