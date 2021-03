Cícero foi preso dentro de casa Divulgação/Polícia Civil

Rio - Policiais da 105ª DP (Petrópolis) prenderam, na manhã desta sexta-feira Cícero Januario da Silva, conhecido como "Cícero do ouro", dentro de casa na na Avenida Princesa Isabel, Bairro de Copacabana, Rio de Janeiro, pelo crime de associação criminosa armada. O criminoso estava com uma arma com numeração raspada e munições de calibres diversos.

As investigações chegaram a Cícero do Ouro após a prisão de outros dois membros de um grupo que assaltava mansões no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Gilberto da Silva Lima, Juliano Braga Cardoso e Anderson de Oliveira foram presos no dia 17 de março, pouco antes de cometerem um novo roubo na região de Itaipava. No momento da prisão o grupo comprovou que Cícero receptou joias avaliadas em R$ 300 mil levadas de uma luxuosa mansão em Itaipava no dia 28 de janeiro.

De acordo com a unidade, Cícero do ouro já foi investigado pela polícia civil, em 2006, quando receptou joias levadas em um roubo à residência do então senador Gilberto Mestrinho, em condomínio de luxo no bairro de São Conrado, Zona Sul do Rio de Janeiro.