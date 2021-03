Márcio Garcia, subsecretário de Vigilância Epidemiológica REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 10:59 | Atualizado 26/03/2021 11:14

Rio - De cada dez pessoas internadas em leitos de UTI COVID na rede municipal do Rio, no mínimo quatro delas vão a óbito. A taxa de mortalidade de 40%, quase metade, assusta e mostra a gravidade do cenário do vírus. A cidade tem batido recordes diários de hospitalizações e vive o pior momento desde o início da pandemia. Atualmente, são 663 internados em UTI, 200 a mais do que no primeiro dia do mês. Nesta sexta-feira (26) começou o primeiro dos dez dias do 'super-retiro' decretado pela prefeitura para diminuir a circulação na cidade. O município espera, com a medida, diminuir as taxas.

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, alertou para a disparada no número de internações diárias. A taxa que transitava entre 30 internações diárias disparou para 150 por dia.



"Esse é o dado preocupante (o dos leitos de UTI). São pessoas que tiveram Covid da forma grave. Este é o momento mais grave. As pessoas estão muito mais internadas de forma grave do que anteriormente, muito também porque, agora, temos leitos. Cresceu o número de leitos, mas cresceu o número de pessoas internadas. A mortalidade de um leito de CTI é de, no mínimo, 40%. Isso significa que muitas pessoas estão adoecendo, e adoecendo de forma grave", comentou o secretário. O prefeito chamou o dado de "angustiante".

"De cada dez pessoas, quatro morrem. É horrível e angustiante dizer isso. Mas sem nossas medidas, esse percentual vai aumentar", disse Paes. "Cada pessoa que nesses dez dias de retiro prolongado se preservar, é uma pessoa a menos que tem chance de contrair a doença e parar num leito de UTI desse. Estamos no momento do maior número de internações desde o início da pandemia, maior do que o número do ano passado", completou o prefeito.

No total, são 1.318 internados, entre UTI e enfermaria, e outras 139 pessoas aguardando uma vaga na rede municipal. A taxa de ocupação operacional está em 90%.

Forças Armadas podem reforçar vacinação

Na coletiva de imprensa que apresentou o novo boletim epidemiológico, o prefeito Eduardo Paes lamentou ter que adotar as medidas restritivas que começaram nesta sexta-feira, mas comemorou a evolução do calendário de vacinação. Nesta sexta-feira, mulheres de 72 anos são vacinadas. No sábado, qualquer pessoa com 72 anos ou mais. O prefeito afirmou que pedirá ao Ministério da Defesa o reforço das Forças Armadas para ampliar os locais de vacinação.



"Vou fazer contato com o ministro da Defesa para ter as Forças Armadas disponibilizando ajuda, para que a gente aplique mais vacinas em mais locais. A vacina está começando a acelerar. Estamos no dia 26 de março. Pode ser que em menos de um mês, o tal do IFA (ingrediente farmacêutico para produzir o imunizante) chegando, em menos de 30 dias estaremos com todo mundo com mais de 60 anos vacinados. Estou especulando, ainda não há calendário, mas pode ser que até meados de abril a gente tenha todo mundo na faixa de maior risco vacinado", afirmou Paes.