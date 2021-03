Barreira sanitária é montada na chegada ao Rio Divulgação/Detro

Publicado 26/03/2021 14:20 | Atualizado 26/03/2021 14:26

Rio - Na manhã desta sexta-feira (26), agentes do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detro) impediram a entrada de 16 ônibus no primeiro dia das medidas de restrições do superferiado no Rio. O órgão realizou blitzen nas estradas que davam acesso à cidade para evitar que ônibus e vans de turismo entrassem no município.

Quanto as três barreiras prometidas pela Prefeitura do Rio, localizadas na Linha Amarela, na altura da saída 4, sentido Barra da Tijuca; na Trevo das Missões; na Avenida das Américas, na Grota Funda, no sentindo Barra, não funcionaram.

Assim que as medidas foram estabelecidas, a Prefeitura do Rio havia prometido a implementação de três barreiras para impedir a entrada de vans e ônibus que não são das linhas convencionais que circulam na cidade. Já pela manhã, o secretário de Ordem Pública do Rio garantiu que o município tinha reforçado a fiscalização.

Apesar da promessa, apenas as barreiras sanitárias do governo do estado, montadas pelo Detro, funcionaram na cidade. Os bloqueios estão presentes em sete pontos do interior do Rio, da Baixada Fluminense, da Região Metropolitana e da Capital.