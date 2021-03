Especialistas sugerem providenciar medidas administrativas que facilitem a importação desses medicamentos que estão em falta Foto: Divulgação.

Por Jenifer Alves

Publicado 26/03/2021 12:59 | Atualizado 26/03/2021 14:37

Rio - No primeiro dia do período emergencial de dez dias, a espera de pacientes que precisam de atendimento em UTIs segue cada vez mais difícil em todo o Estado do Rio. Nesta sexta-feira, a fila de espera chegou a 837 pessoas aguardando por uma vaga tanto nas unidades de tratamento intensiva quanto nas enfermarias. Nesta quarta-feira, o número chegou a 858, segundo o Painel Saúde do Governo. Em uma coletiva realizada nesta quinta-feira, o Cláudio Castro falou na abertura de mais de 900 leitos nas próximas duas semanas. Até lá, a fila segue batendo recordes, assim como o número de cidades que chegam a ocupação máxima de hospitais e o número de óbitos.

Segundo o governador, serão abertas vagas nas redes federal, estadual e privada. Na federal, Castro afirmou que são mais 560 leitos; 200 na estadual e 180 na privada. A expectativa do governo estadual é de que a abertura de leitos diminua a taxa de ocupação no Rio.

Publicidade

"A gente tá, realmente, muito próximo de uma situação dramática. Nesse momento, o Covid tá apertando o cerco das nossas famílias. Essa nova cepa pega em pessoas mais jovens. Já se percebe um aumento de internação de pessoas mais jovens", afirmou.

Publicidade

De acordo com o infectologista Renato Kfouri, o aumento de internações de pessoas jovens se deve ao aumento geral de infecções por covid-19.

"Num panorama geral, todos os números aumentaram pois, há mais infectados do que no primeiro momento da covid-19 no Brasil. Não foi apenas o número de jovens internados, mas de crianças e adolescentes e também de idosos. Crianças e adolescentes fazem parte do grupo menos afetado e também identificamos um aumento nas internações desse público. Não há ainda como determinarmos que é por conta da variante e sim por conta da baixa adesão das pessoas ao isolamento social", disse.

Publicidade

Decreto do Estado

De acordo com a determinação do governo do Estado, ficam proibidos permanecer nas praias, funcionamento de casa de show, eventos como casamento e aniversários, eventos culturais seja em locais abertos ou fechados, feiras e exposições, eventos corporativos e o funcionamento de escolas públicas ou particulares.

Publicidade

O decreto do Estado também permite o funcionamento de salões, igrejas, academias, shoppings, lojas de conveniência. Bares, restaurantes e lanchonetes poderão receber clientes até 21h e precisarão fechar às 23 horas.

Publicidade

Rio e Niterói

Durante o período dos novos decretos, estarão autorizados a funcionar apenas serviços essenciais. Bares, lanchonetes e restaurantes só poderão funcionar no esquema drive thru ou entrega. Contudo, a campanha de vacinação contra a doença não será interrompida.

Publicidade

O decreto também libera a prática de atividades físicas individuais na faixa de areia. A regra também vale para praças e parques. Aulas coletivas estão proibidas tanto em áreas públicas, quanto nas privadas.

Publicidade

Sanções previstas:



. Multa individual

Exemplos: pessoas sem mascaras, aglomerações e outros.

. Apreensão de mercadorias, equipamentos, instrumentos musicais, produtos, entre outros.

. Interdição do estabelecimento e multa gravíssima.