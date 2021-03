Comunidades do Rio registram mais de 15 mil casos de coronavírus Site Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 12:37

Rio - As comunidades do Rio de Janeiro já registraram mais de 15 mil casos de coronavírus. Nas últimas horas foram cinco óbitos e 49 novos casos, segundo o painel ' Coronavírus nas favelas ', criado pelo coletivo Voz das Comunidades. Dois dos cinco óbitos foram na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, dois no Lins de Vasconcelos, na Zona Norte e um na comunidade da Babilônia/Chapéu Mangueira, na Zona Sul. Os dados foram divulgados na noite de quinta-feira.

Ainda segundo o coletivo, a média móvel é 66 casos por dia nos últimos sete dias. Isso representa um aumento de 187,04% em comparação a 14 dias atrás.

Publicidade

Nas comunidades que o coletivo monitora, o painel já registrou 15.564 casos de coronavírus e 1.474 óbitos. O Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, é a comunidade com o maior número de casos, 1763, e óbitos, 173. Em seguida, o Complexo do Alemão, com 1.407 casos confirmados e 95 mortes.

Medidas restritivas

Publicidade

As medidas restritivas impostas pela Prefeitura do Rio começam a valer nesta sexta-feira e vão até dia 4 de abril, com objetivo de conter o avanço da doença.

Não podem funcionar



Publicidade

. Lojas de comércio não essencial;

. Shoppings;

. Bares, lanchonetes e restaurantes (só podem funcionar no esquema drive thru ou entrega);

. Boates;

. Danceterias;

. Museus;

. Galerias;

. Bibliotecas;

. Salões de cabeleireiro;

. Clubes;

. Quiosques;

. Parques de diversão;

. Escolas;

. Universidades;

. Creches;

. Eventos esportivos (incluindo jogos de futebol);

. Permanência nas praias (exceto atividades físicas individuais)

Podem funcionar

Publicidade

. Supermercado;

. Farmácia;

. Transporte;

. Comércio atacadista;

. Pet shop;

. Lojas de material de construção;

. Locação de carros;

. Serviços funerários;

. Bancos;

. Serviços médicos;

. Mecânicas e loja de autopeça;

. Hotelaria, com serviço de alimentação restrito a hospedes;

. Igrejas, com limitações de pessoas;

. Postos de combustíveis