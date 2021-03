Festa do colono terá desfiles pelas ruas do Centro Histórico e comidas típicas, entre outras atrações Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 15:42

Rio - Tradicional festa do colono de Petrópolis, Região Serrana, a Bauernfest foi reconhecida, nesta sexta-feira, como Patrimônio Cultural Imaterial do Rio de Janeiro. A lei nº9229 de 25 de março de 2021 foi sancionada pelo governador em exercício, Cláudio Castro (PSC), e publicada nesta sexta no Diário Oficial do Estado.

De autoria de Marina Rocha (PMB) e Márcio Canella (MDB), o Projeto de Lei reconhece a importância cultural do festival do colono. "Um evento de grande importância para o calendário turístico e cultural do estado e do país; com identidade definida; que a cada ano inclui inovações que atraem novos visitantes, bem como seu público fiel. A Bauernfest – Festa do Colono Alemão de Petrópolis vem superando expectativas todos os anos, atingindo público recorde a cada edição", explicou o texto do PL.

A Bauernfest é a festa mais importante da Região Serrana e a segunda mais relevante do Sudeste. A programação do evento dura dez dias e chama atenção pelas tradicionais comidas e bebidas alemãs. O evento de 2020 foi cancelado por causa da pandemia do novo coronavírus.