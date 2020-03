Petrópolis - Representantes da Secretaria de estado de Desenvolvimento estiveram em Petrópolis, na última sexta-feira, para continuar os trabalhos que têm como objetivo estreitar parcerias e identificar possíveis parceiros ou empresas para as grandes festas, como é o caso da Bauernfest. No início da semana, outro encontro já havia sido realizado com representantes da Prefeitura de Petrópolis, no Rio, para tratar do tema, incluindo outros eventos do calendário turístico.

“O turismo é nosso novo petróleo. Então temos que investir de todas as maneiras. A gente sabe que o desenvolvimento econômico vem, também, através do turismo. Por isso investir na Bauernfest é tão importante”, destacou Felipe Pereira, assessor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado responsável pelo relacionamento com os municípios.

Responsáveis por movimentar mais de R$ 400 milhões na economia de Petrópolis, as grandes festas estão entre as principais ferramentas do setor na cidade. A intenção da prefeitura é expandir cada vez mais estes eventos e, para isso, atrair mais parceiros. No ano passado, só a Bauernfest e o Natal Imperial, principais eventos do calendário turístico, somaram juntos mais de 900 mil visitantes.