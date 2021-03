Comlurb e Subprefeituras iniciaram ciclo de sanitização em comunidades para reduzir impactos do coronavírus Comlurb

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 00:00

Comlurb iniciou, na última sexta-feira, um cronograma de operações especiais de sanitização em comunidades da cidade, em parceria com as Subprefeituras, que indicaram as localidades com base em estudos técnicos que apontaram os pontos com maior risco de contágio pelo coronavírus.

No primeiro ciclo de trabalho, serão alcançadas 32 comunidades de todas as regiões, até o dia 3 de abril. O serviço começa nesse período em que haverá menor circulação de pessoas nas ruas, justamente para garantir um combate mais eficaz ao avanço da Covid-19.

O serviço de sanitização é realizado com uma solução de hipoclorito de sódio com detergente, e nas partes mais estreitas como becos e vielas os garis usam um pulverizador costal. Pelo cronograma inicial, o trabalho teve início nesta na Rocinha, Zona Sul; no Complexo da Maré, Zona Norte; em Piraquê e Antares, na Zona Oeste; e na Tijuquinha, no Itanhangá. O trabalho foi feito com 24 garis nesta sexta, com apoio de quatro pipas d 'água para lavagem das vias principais com água de reuso e dois pulverizadores. No sábado, será a vez do Morro da Conceição, no Centro; do Morro do Dendê, na Ilha do Governador; do Rolas, em Santa Cruz; e do Jordão, na Taquara.