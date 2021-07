Uma das peças está na Vila Oscar Schmidt, em Santa Cruz Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 00:00

As vilas olímpicas da cidade ganharam mais cor desde a última quinta-feira. A Secretaria Municipal de Esportes (Smel) recebeu a doação de sete tênis gigantes que fizeram parte da exposição a céu aberto Maratona com Arte. A mostra, organizada pela Maratona do Rio e que terminou na última terça, homenageou sete profissionais da saúde que atuam no combate à Covid-19 e, nas horas vagas, praticam esporte. Os tênis representam a história de vida de cada um deles.

"Só temos a agradecer a equipe da Maratona do Rio por essa gentileza. Qualquer iniciativa que se proponha a agregar valor esportivo ou cultural às vilas é sempre bem-vinda. Até porque isso é uma oportunidade muito grande para os moradores dessas comunidades, que muitas vezes têm pouca opção de lazer. Fora isso, cada tênis tem uma história, o que aumenta a experiência de quem aprecia a exposição", disse o secretário Guilherme Schleder, que esteve na vila Oscar Schmidt, em Santa Cruz, para conferir de perto uma das peças da exposição.

Publicidade

Durante um mês, as esculturas coloridas estiveram expostas no Parque de Madureira, Engenhão, Maracanã, na Praça Mauá, Lagoa, Praça Tim Maia e Urca. Desta vez, além da Oscar Schmidt, elas poderão ser vistas nas vilas Miécimo da Silva, Encantado, Gamboa, Arthur da Távola, Manoel Tubino e no Parque Radical de Deodoro. Os tênis foram confeccionados em isopor com resina e fibra de vidro, têm três metros de comprimento e foram pintados por um grupo de grafiteiros.

"A cidade proporciona com sua beleza o percurso mais lindo do mundo para a Maratona do Rio, e essa doação é mais uma forma de retribuir a nossa cidade maravilhosa. A exposição dos tênis gigantes homenageou alguns corredores que também atuam na linha de frente do combate à pandemia, espalhando um pouco de cor pelo Rio neste momento tão difícil. Queremos eternizar nossa homenagem e gratidão a esses agentes de saúde e as vilas olímpicas, por terem uma relação direta com o esporte, nos pareceram os locais mais adequados', firmou a diretora de Marketing da Maratona do Rio, Fernanda Cozac.

Publicidade

Os profissionais homenageados pelas obras foram a psicóloga Carol Vieira, o biólogo Marcus Ferrassoli, o médico Matheus Cabral , o médico de urgência e emergência Dyego Waldeck, a técnica de enfermagem Aline Pimentel, a farmacêutica Iris Guia, e a agente de saúde Miriam Alves.