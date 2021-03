Maria Antonia e Mario Jorge são sócios na Cervejaria Matisse: crédito permitiu realização de obras Divulgação

Por MARTHA IMENES

Publicado 29/03/2021 08:00

Em plena pandemia de coronavírus e com a economia em passos lentos, uma iniciativa vem dando fôlego aos pequenos negócios em três cidades fluminenses. A boa nova é que ela pode se estender à todos os municípios. O programa Fomenta Municípios, da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio) já investiu mais de R$32 milhões em Maricá, Niterói e Paraty e é modelo de negócios construído a partir da parceria entre a AgeRio e as prefeituras. O objetivo da ação é socorrer micro e pequenos empreendedores afetados pelas medidas restritivas, mas deve se transformar em política de fomento à economia. Em março, o programa atingiu a marca de mil empreendedores contemplados nas três cidades.



"O sucesso do formato está estampado em cada um dos mais de 1.000 clientes contemplados com o crédito. São empregos mantidos e renda gerada nos municípios do estado, que serão essenciais para a retomada da economia no Rio de Janeiro. A ideia é expandirmos o modelo para todas as cidades interessadas", explicou André Vila Verde, presidente da AgeRio.



Com apenas um ano em funcionamento, o programa já acumula histórias de superação como a da dupla de músicos Ismayer Alves e Betinho Bahia, que costumava fazer shows e trabalhar em eventos, uma das atividades mais afetada pela pandemia. Eles recorreram ao crédito em Maricá para comprar equipamentos e ganhar mais autonomia.



"Com o dinheiro que veio do crédito do Programa eu consegui comprar equipamentos que utilizo nos meus shows de forma muito mais barata porque paguei à vista. Tive recursos para baratear o custo do meu material. Ainda mais com o prazo de um ano que eu tenho para começar a pagar e com as parcelas que cabem no meu bolso, independente de pandemia. O crédito da AgeRio ajudou de uma forma maravilhosa", comemora Ismayer.



Outro caso é o de Maria Antonia e Mario Jorge, que são casados e sócios na Cervejaria Matisse, localizada em Niterói e especializada em cervejas autorais e artesanais. Antes da pandemia, os empreendedores atuavam em feiras e eventos. Com as restrições impostas pelo coronavírus, tiveram que investir no e-commerce, mudar a forma de comercializar os produtos e decidiram investir na construção de um bar próprio. Foi aí que o crédito entrou.



"Com a oportunidade do financiamento, decidimos construir um bar da fábrica. A construção já está avançada, iniciamos a fase de acabamento e compra dos equipamentos e, em breve, esperamos poder abrir para o público, com a população vacinada e a pandemia sob controle", conta Maria Antonia.

A cidade de Paraty, com forte vocação para o turismo, viu no Fomenta Municípios a oportunidade de sustentar sua economia e também coleciona êxitos. Sócia da Pousada La Cigale e empreendedora do setor de turismo há mais de 20 anos, Raquel Marendaz revela que graças ao programa conseguiu sustentar seu negócio e os seis postos de trabalho que mantinha antes da pandemia.



"A experiência com a AgeRio foi muito boa mesmo! Tenho muito a agradecer! O crédito ajudou muito porque com a pandemia ficamos sem receita e com despesas acumuladas. Foi muito difícil! Agora já estamos recebendo hóspedes e felizes por termos conseguido superar", comenta, aliviada.



Como funciona?

O programa funciona com funding próprio de cada uma das cidades interessadas em conceder crédito aos seus empreendedores para fomentar as economias locais. A AgeRio é responsável por operacionalizar e liberar os créditos, que têm condições especiais, conforme customização de cada município. As solicitações de crédito devem ser feitas junto às prefeituras das cidades parceiras, e os municípios que desejarem aderir ao programa devem entrar em contato com a AgeRio por meio de seu site pelo endereço www.agerio.com.br.





Pioneira e protagonista na construção da primeira parceria para o Programa, Maricá revela que pretende manter a iniciativa em funcionamento. "Ficamos extremamente felizes de saber que uma política de crédito local criada por nós, o Fomenta Maricá, tenha inspirado o Fomenta Municípios e seja hoje replicada em diversas cidades do estado, chamando inclusive atenção de outras agências de fomento pelo Brasil. Acredito que a partir dessa política local a AgeRio cumpre seu papel estratégico. Acreditamos muito que conjugando proteção às empresas, empregos e incentivo à produtividade conseguiremos passar por esse momento e criar uma nova realidade. A política de crédito produtivo é contínua e nossa expectativa é colher frutos no fortalecimento da economia local e a atração de novas empresas para a cidade", destacou Igor Sardinha, secretário municipal de desenvolvimento econômico de Maricá.



Em Niterói, o programa ganhou o nome de Supera Mais e já faz parte da política de fomento à economia do município, conforme reforça a secretária de Fazenda da cidade, Marilia Ortiz: "O Programa foi desenvolvido em parceria com a AgeRio para atender micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 1 milhão. Os juros serão assumidos pela Prefeitura de Niterói e a iniciativa tem sido fundamental para o saldo positivo de empregos observado na cidade. É um apoio muito grande que estamos aportando para que as empresas continuem aquecendo a economia local e promovendo o desenvolvimento".

O secretário municipal de Finanças de Paraty Leônidas Santana também sublinha a importância do Programa para os negócios locais durante a pandemia e demonstra satisfação com o modelo na cidade. "A Prefeitura de Paraty elegeu um tripé de prioridades para combater a pandemia: salvar vidas, segurança alimentar e retomada da economia. Foi aí que entrou o Programa, que aqui se chama Recomeçar Paraty, em parceria com a AgeRio. Hoje temos um arcabouço montado para dar continuidade à iniciativa. Tende a ser um modelo sustentável, de custo baixo, muito retorno e inegável sucesso", comentou.