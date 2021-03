O Estado do Rio registrou, neste sábado, 2.769 casos e 268 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 18:54 | Atualizado 27/03/2021 19:08

Rio - O Estado do Rio registrou, neste sábado, 2.769 casos e 268 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, foram contabilizados 638.481 casos e 36.026 óbitos provocados pela doença. As taxas de ocupação de enfermaria Covid e de UTI Covid estão em 78,2% e 89,8%, respectivamente. Os dados são do Painel de Monitoramento Covid-19, atualizado às 17h pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Abertura de leitos

Publicidade

Neste sábado, a secretaria informou que a ação conjunta com o Ministério da Saúde possibilitará a abertura de 557 leitos, sendo 324 de UTI, até a próxima semana. Segundo a pasta, na rede estadual, foram abertos 89 leitos de UTI e 10 de enfermaria, nesta semana, nos hospitais Zilda Arns, Anchieta, João Batista Caffaro, Carlos Chagas e Adão Pereira Nunes.

Até a próxima quarta-feira, serão inseridos na Central de Regulação Estadual (CER) mais 104 leitos de UTI e 56 de enfermaria. São leitos privados contratados por meio de chamamento público. Até o dia 2 de abril, outros 27 leitos de UTI da rede estadual serão inseridos na CER. No total, entre esta semana e a próxima, a ampliação chegará a 366 leitos.

Publicidade

Entrega de vacinas