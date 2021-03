Evento será transmitido internamente para residentes da Procuradoria, mas também para o público externo pelo canal da PGM Rio no Youtube Divulgação/Prefeitura do Rio

Rio - A Procuradoria Geral do Município Rio ampliou a validade da Certidão de Regularidade Fiscal, documento que comprova a existência ou não de débitos inscritos em Dívida Ativa. De acordo com a resolução da PGM, as certidões que venceriam a partir de 26 de março de 2021 (inclusive) passam a valer até o dia 8 de abril. Os prazos previstos para impugnação e recursos administrativos, assim como para o cumprimento de exigências processuais foram suspensos até o dia 5 de abril.

As medidas vão ao encontro do Decreto emergencial de enfrentamento da covid-19.

- Essas medidas da PGM, publicadas por meio de Resolução, são uma maneira de garantir que os contribuintes mantenham suas certidões válidas durante esse período de feriados antecipados e de restrições sanitárias, tão necessárias para a cidade. - acrescenta o Procurador-Geral, Daniel Bucar.