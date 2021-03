Dois suspeitos são baleados em confronto com a PM em Anchieta Reprodução / Redes Sociais

Rio - Dois homens foram baleados, na manhã desta segunda-feira, em Anchieta, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) faziam um patrulhamento nas ruas do Pau, Alcobaça e Javatá, quando homens, que estavam em uma moto, tentaram fugir ao perceberem a presença dos policiais.

Ainda segundo a corporação, houve confronto na região e os policiais encontraram os dois homens baleados. Eles foram socorridos ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde.

Na ação, foram apreendidos dois rádios transmissores, drogas e uma pistola.