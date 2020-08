Criminosos explodem agência bancária na Zona Norte

Rio - Cerca de dez criminosos explodiram, na madrugada desta quarta-feira, uma agência bancária do Banco Bradesco, em Anchieta, na Zona Norte do Rio. As imagens mostram o espaço onde ficam os caixas eletrônicos completamente destruído.

Criminosos explodem agência bancária em Anchieta, na Zona Norte do Rio - Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

A Policia Militar disse que foi acionada por volta das 3h para uma ocorrência de explosão na Avenida Marechal Alencastro. Segundo informações preliminares, os criminosos, que estavam em dois carros roubados, fugiram em direção ao Chapadão.



A agência fica em frente à estação de trem de Anchieta. Ainda não há informações sobre o valor levado pelos criminosos.

A Polícia Civil esteve ainda de madrugada no local e periciou. A ocorrência foi encaminhada para a 31ªDP (Ricardo de Albuquerque).