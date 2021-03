Saída 5 da Linha Amarela será bloqueada nos dois sentidos Marcio Mercante

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 10:38 | Atualizado 29/03/2021 10:39

Rio - Uma obra emergencial da Cedae vai interditar a Av. Pastor Martin Luther King Jr, sentido Irajá a partir das 7h da próxima quinta-feira até as 7h de sábado (03/04). O trecho entre o acesso da saída 5 da Linha Amarela, em ambos os sentidos, e a Rua Dona Emília, será interditado totalmente para o reparo de um vazamento na tubulação de água.

A CET-Rio montou um planejamento de trânsito. Confira os desvios:



Veículos que vêm de Del Castilho e trafegam pela Avenida Pastor Martin Luther King Jr, no sentido Irajá, deverão seguir pela Av. Brasil (pista junto ao Shopping Nova América) e no sinal, entrar a esquerda para a Estrada Adhemar Bebiano, Rua Emília e retornar à Avenida Pastor Martin Luther King Jr, no sentido Irajá.



A saída 5 da Linha Amarela será bloqueada em ambos os sentidos. Os veículos deverão acessar a saída 6.



Sentido Barra da Tijuca:

Quem seguir em direção à Barra da Tijuca deve acessar a Saída 6, antes da Saída 05, seguir à esquerda na Estrada do Timbó, à direita na Estrada Adhemar Bebiano, Rua Amaro Hamati, Avenida Itaóca, Estrada Adhemar Bebiano, Rua Dona Emília e retornar para a Av. Pr Martin Luther King Jr.



Que segue no sentido Av. Brasil deve acessar a saída 6 após a saída 5, seguir pela pista lateral, acessar à esquerda na Estrada Adhemar Bebiano, Rua Dona Emília e retornar para a Av. Pr Martin Luther King Jr.



Para minimizar os impactos, será implantada sinalização gráfica vertical de orientação às alterações dos percursos de desvio, será promovida a divulgação dos desvios, bem como serão disponibilizados agentes para atuarem nos principais percursos, de forma a orientar os motoristas e diminuir os impactos ao trânsito.

O COR (Centro de Operações Rio) realizará o monitoramento das principais vias durante todo o período da interdição, de forma a agir rapidamente em quaisquer ocorrências.