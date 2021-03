Secretário de Saúde, Daniel Soranz, no novo ponto de vacinação do Hotel Fairmont, em Copacabana. Reginaldo Pimenta (Agência O DIA)

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 12:46

Rio - O avanço da Covid-19 no município do Rio gerou um acumulado de 180 pessoas esperando por uma vaga de CTI ou enfermaria na manhã desta segunda-feira (29), segundo informações do secretário municipal de saúde, Daniel Soranz. Ele também ressaltou a importância da adesão da população ao isolamento social durante esses dez dias de superferiado.



"Nossa expectativa é de que essa pausa seja suficiente para reduzir a disseminação desse vírus. A gente precisa da colaboração de todos. É um absurdo ver pessoas aglomerando e ainda acordar na segunda de manhã com 180 pessoas esperando por um leito de CTI ou de enfermaria na cidade. A gente precisa da colaboração de todos para segurar e evitar qualquer exposição desnecessária. Fiquem em casa, só assim a gente vai reduzir a disseminação do vírus, acelerando a vacinação para tirar o Rio de Janeiro o quanto antes desse situação", esclareceu o secretário, em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo.

Publicidade

Além disso, secretário também explicou sobre o novo esquema de vacinação da cidade, acelerando a imunização dos idosos. "A gente recebeu muito mais vacinas. E felizmente a gente pode antecipar o nosso calendário. Vamos conseguir zerar toda a população com mais de 70 anos ainda no mês de março e no mês de abril a gente vai correr para vacinar todos os idosos da cidade. Então, até o final dessa semana a gente vacina uma idade por dia chegando até 67 anos na repescagem, no sábado", prometeu.

Com a aceleração da vacinação, a Secretaria resolveu testar a imunização aos domingos, com o objetivo de diminuir as pausas. No entanto, por enquanto a adesão a vacinação aos domingos por parte da população é pequena, mas o órgão continuará testando a aplicação da vacina no dia. "A gente teve muitas poucas doses aplicadas nesse domingo. A gente vai testar domingo que vem para avaliar se essa vai ser uma prática regular da secretaria ou não. Agora a gente sabe que durante a semana o número de pessoas vacinadas é muito alto então a gente vai precisar de toda a nossa força de trabalho durante a semana para garantir que as pessoas esperem pouco e consigam se vacinar adequadamente", explicou Soranz.

Publicidade

Segundo ele, a Prefeitura do Rio já abriu mais de 400 leitos desde janeiro e essa semana 20 novos leitos serão abertos nos Hospitais Albert Schweitzer e Pedro II.

Novos pontos de vacinação disponíveis

Publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) inaugurou nesta segunda-feira (29) um novo posto de vacinação no Hotel Fairmont Copacabana. Seguindo o calendário, a imunização será destinada a homens e mulheres, de 71 anos, sendo elas pela manhã, 8h a 13h, e eles à tarde, 13h a 17h. O novo ponto de vacinação funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

"Olha, [esse momento] foi muito esperado. Eu estava realmente muito ansiosa, estou feliz. Porque eu tenho feito muito a minha parte, fazendo o máximo que eu posso, ficando em casa. Achava que minha hora já estava chegando, agora já dei um passo. Vou continuar tendo os mesmo cuidados. Estou muito aliviada. Eu sei que os riscos continuam os mesmos, mas foi como eu disse, eu já dei um passo", comemorou Suzete Romão, de 71 anos, uma das primeiras vacinadas novo ponto de vacinação no Hotel Fairmont Copacabana.

Publicidade

Também a partir desta segunda-feira, os postos drive thru do Sambódromo e do Engenhão, que já vinham funcionando aos sábados, passarão a receber a população também de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, como já acontece no Parque Olímpico.



Além desses postos, o drive thru da Uerj funciona nesta semana até a quinta-feira (01), aplicando a 2ª dose para quem tomou a 1ª no local.

fotogaleria

Publicidade

Entenda o novo calendário

O novo calendário semanal de vacinação contra a Covid-19 começa com a população de 71 anos nesta segunda. Os idosos devem ficar atentos com o novo cronograma: a partir de agora, homens e mulheres terão turnos diferentes de vacinação. Mulheres de 71 anos serão vacinadas de manhã, entre 8h e 13h. Homens serão vacinados à tarde, entre 13h e 17h.

Publicidade

O cronograma segue acelerado, e nesta terça-feira será a vez dos idosos de 70 anos; na quarta-feira, seguem os idosos de 69 anos; os idosos 68 anos se vacinam na quinta-feira, e os de 67 anos, na Sexta-Feira da Paixão, com repescagem no sábado dessa faixa etária ou mais.

A aceleração da vacinação

Publicidade

De acordo com o secretário Daniel Soranz, a expectativa da secretaria é o aumento do número de pessoas vacinadas por dia. "Até semana passada a gente tinha uma média de 20 a 22 mil pessoas vacinadas por dia, agora a gente vai ter uma média de 40 mil pessoas por dia. Para cada idade, um dia da semana, então hoje a gente começa com 71 anos, amanhã 70 até chegar em 67 anos, no sábado, no dia da repescagem", explicou.

"É um desafio muito grande para a Secretaria, é muita gente sendo vacinada simultaneamente, mas a gente precisa acelerar por que do outro lado tem muita gente se infectando de Covid-19. Então a grande arma para frear isso é isolamento social associado com a vacinação, que é justamente o que está acontecendo", contou o Soranz.

Publicidade

Além disso, o secretário ainda ressaltou o caso da nova variante do coronavírus, ainda mais transmissível, que já está circulando pela cidade. "É bom a gente lembrar que tem uma nova variante da Covid-19, a P1, circulando no Rio de Janeiro, e com isso muitas pessoas estão se infectando ao mesmo tempo, solicitando novos leitos de internação hospitalar e isso aumenta muito a possibilidade de as pessoas adoecerem gravemente e virem a óbito. Por isso a gente está acelerando a vacinação", alertou o secretário.

Publicidade

Publicidade