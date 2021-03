Sanitização Vila Sapê Comlurb

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 00:00

As comunidades do Rio já registraram mais de 15 mil casos de coronavírus, segundo o painel 'Coronavírus nas favelas', do Voz das Comunidades. Ontem, a Comlurb fez operação de sanitização para reduzir os riscos de contágio no Borel e no Complexo do Alemão, na Zona Norte, e na Vila do Sapê e Antares, na Zona Oeste.

Foram 24 garis, três pipas d'água, oito pulverizadores e uma varredeira. As vias também receberam lavagem com água de reuso. O primeiro ciclo desse trabalho teve início no dia 26 e irá alcançar 32 comunidades, de todas as regiões da cidade, até sábado.

Publicidade